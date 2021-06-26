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"إحلال السيارات": هناك توجيهات رئاسية باستفادة جميع الراغبين في المشاركة من مميزات المبادرة

السبت 26/يونيو/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إن الغرض من المبادرة أن يتمتع المواطن المصري بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تعينه على مقتضيات حياته اليومية.

وأضاف "عوض"، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، إن هناك توجيهات رئاسية أن يتمتع جميع المواطنين الراغبين بمميزات المبادرة، لافتًا إلى أنه تم تقنين وضع التوك توك في الشارع المصري من خلال إصدار ترخيص له في المحافظات التي يعمل بها، وسوف يصبح وسيلة آمنة كوحدة مركبات يستخدمها المواطن.

وأوضح أن مالك التوك توك سوف يستفاد بعدة أمور أهمها أنه سوف يحصل على تأمينات صحية واجتماعية خاصة به مثله مثل أي من يمتهن مهن حرة بعد ترخيص مركبته.

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