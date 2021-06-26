الالومنيوم يتمسك بأمل الصعود ويفوز على طهطا بثلاثية

حقق فريق الالومنيوم فوز سهل على فريق نادي طهطا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.



انتهي الشوط الأولى بتقدم فريق الالومنيوم بهدفين مقابل هدف، تقدم طهطا ثم أدرك محمد الشربيني التعادل لفريق الالومنيوم، ثم أضاف واىل علي الهدف الثاني.



وفي الشوط الثاني كثف فريق الالومنيوم هجماته حتى تمكن من إحراز الهدف الثالث عن طريق محمد عبد الحفيظ، لينتهي اللقاء بفوز الالومنيوم بثلاثية مقابل هدف.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد الالومنيوم عند النقطة 54 بالمركز الثاني بفارق نقطتين عن الدخان، ويتمسك بأمل الصعود للممتاز حتى الجولة الأخيرة التي سوف تحدد نتائجها الفريق الصاعد .



ويلتقي الالومنيوم في الجولة الأخيرة نظيره فريق بني سويف بملعبه، بينما يواجه الدخان نظيره فريق طهطا بملعبه.