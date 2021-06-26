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حزب "مستقبل وطن" بإمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)

السبت 26/يونيو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي/ تصوير: مصطفى الديب وبلال أحمد
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كرم سيد درويش أمين حزب مستقبل وطن قسم إمبابة، أوائل الشهادة الإعدادية، بإدارة شمال الجيزة، وتوزيع عدد من الجوائز والهدايا القيمة تشجيعًا لهم على مواصلة العمل والتفوق.



حرص سيد درويش امين مستقبل حزب وطن أمانة قسم إمبابة، على توجيه الشكر لأولياء الأمور، لدورهم الكبير وراء أبنائهم ليحصلوا على أعلى الدراجات.


وأضاف "درويش" نريد أن تكون روح النجاح دائما داخل ابنائنا الطلاب، مؤكدًا بأن تفوقهم الدراسي يعتبر دافع قوي لخلق جيل جديد للدولة المصرية.


وأوضح، تكريم أوائل الشهادة الإعدادية جاء ليكون دافعًا لهولاء الطلاب على الاستمرار في تفوقهم وتشجيعهم لبدء مراحلهم التعليمية الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة القوية تبنى من خلال تلميذ قوي ذهنيًا وعلميًا.


وأشاد سيد درويش أمين حزب مستقبل وطن أمانة قسم إمبابة، بدور كافة المدرسين الذين بذلوا مجهود كبير لخروج الطلاب من المرحلة الإعدادية بالدراجات النهائية.



حزب "مستقبل وطن" بإمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)
حزب "مستقبل وطن" بإمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)
حزب "مستقبل وطن" بإمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)
حزب "مستقبل وطن" بإمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)
حزب "مستقبل وطن" بإمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)
حزب "مستقبل وطن" بإمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)
حزب "مستقبل وطن" بإمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)
حزب "مستقبل وطن" بإمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)
حزب "مستقبل وطن" بإمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)
حزب "مستقبل وطن" بإمبابة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)

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