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مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

السبت 26/يونيو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال النائب محمد عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إن السيدة جيهان السادات أصيبت بأحد انواع السرطانات منذ مدة طويلة، وتلقت العلاج في الخارج، وعادت لاستكمال العلاج في مصر، ولكن الحالة الصحية تدهورت خلال آخر 14 يومًا، ونقلت إلى مركز متخصص لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتابع "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك تواصلًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه مع السيدة جيهان السادات للاطمئنان على حالتها الصحية، لافتَا إلى ان السيدة جيهان ليست مصابة بالكورونا، مثلما قيل ولكنه مصابة بالسرطان، والعلاج في هذا السن يكون صعب، خاصة أن الإصابة لم تحدث فقط منذ عدة شهور.

وأضاف: "هي في العناية وتتلقي العلاج على أمل حدوث استجابة، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، والمصريين، وأبطال حرب السادس من أكتوبر بالحالة الصحية،..ربنا يعدي الأزمة على خير، وتعود سالمة لمنزلها قريبًا".

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