نتايج طيبة للجمباز الفني ببطولة كأس العالم فى قطر

أختتمت اليوم منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني التي أقيمت فى دولة قطر خلال الفترة من 23 حتي 26 يونيو الجاري بمشاركة 24 دولة، لحجز 6 مقاعد للأولمبياد، تراكمي من خلال المشاركة فى 8 كؤوس للعالم 2019 - 2020 2021.

واقيمت مرحلة التأهيل في البطولة يومي 23 و 24 يونيو، ويشهد اليوم وغدا 25، 26 يونيو المرحلة النهائية للبطولة.

وحققت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني نتائج طيبة خلال المشاركة فى بطولة كأس العالم التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة بعد تأهل 5 لاعبين الى المنافسات النهائية

وتوجت نانسي طمان لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني ببرونزية بطولة كأس العالم واحتلت اللاعب زينة ابراهيم المركز الخامس علي جهاز المتوازي وجنا هاني المركز السابع بعد كل من البرازيل واوكرانيا والمجر

وعلي جهاز عارضة التوازن احتلت اللاعبة زينة ابراهيم المركز الرابع بفارق صغير عن المركز الثالث بعد كلا من البرازيل واوكرانيا فيما جاءت اللاعبة جنا ابراهيم في المركز السادس علي جهاز الارضي

وجاء علي زهران في المركز السابع بعد منافسة قوية للتاهل للاوليمبياد

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز، أن ما بعثة منتخب مصر من نتائج في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر إنجاز بكل المقاييس.

وأضاف أن تأهل 5 لاعبين مصريين لنهائيات كأس العالم، هو نجاح يستحق الإشادة وحصول نانسي طمان على الميدالية البرونزية يثبت نجاح اتحاد الجمباز خلال مسيرته فى الآونة الاخيرة

وأشار أمين ان بعثة منتخب مصر للجمباز الفني قدمت مستويات رائعة فى ظل منافسة كبيرة مع ابطال العالم المتواجدين بالعاصمة القطرية الدوحة





وتراس الدكتور ابهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز بعثة منتخب مصر للجمباز الفني فى قطر والتي تضمت، اللاعبات نانسي طمان وزينة ابراهيم وجنا هاني، واللاعبين عمر العربي وعلي زهران ومحمد عاشور، والمدير الفني للرجال جمال مطر، وللآنسات أشرف الشافعي، بالإضافة إلى الحكام رضوى جوهر وهشام عبد الحميد.