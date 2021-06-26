تامر مصطفى: مباراة الترسانة صعبة وكوكاكولا قادر على حسم الصعود





أكد تامر مصطفى المدير الفنى لكوكاكولا ان لاعبى الفريق رجال وكانوا على قدر المسئولية عقب الفوز الصعب الذى حققه الفريق امس على السكة الحديد فى الجولة قبل الاخيرة بهدف للاشئ احرزه رضا الويشى .



وأشار المدير الفنى ان المباراة كانت صعبة نظرا لموقف فريق السكة الذى يعانى من صراع الهبوط ويرغب هو الاخر فى الخروج من المباراة بنتيجة ايجابية لكننا نجحنا فى النهاية فى تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط .



واضاف مصطفى ان التفكير سينصب فى الوقت الحالى على مباراة الترسانة الاخيرة وسنعمل على تحقيق الفوز وسنبذل كل مافى وسعنا من اجل تحقيق الفوز والتأهل للدورى الممتاز.



وكان المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى قد اجرى اتصالا بتامر مصطفى عقب مباراة الامس نظرا لوجوده خارج مصر وقام بتهنئة الجهاز الفنى واللاعبين على الروح العالية مؤكدا ان مجلس الادارة سيواصل دعم الفريق من اجل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز .





ويتصدر كوكاكولا قمة المجموعة الثانية برصيد ٤٩ نقطة ويليه الداخلية فى المركز الثانى برصيد ٤٧ ويلتقى كوكاكولا فى الجولة الاخيرة مع الترسانة على ارض الاخير بينما يستضيف الداخلية فريق سرس الليان.