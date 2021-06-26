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مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

السبت 26/يونيو/2021 - 07:31 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد زويد
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كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن تطور مفاجأة حول انتقال رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يسعون للتعاقد رمضان صبحي لتدعيم الخط الهجومي للفريق، بعد  المطالب المادية المرتفعة لأشرف بن شرقي، بعد أن أبلغ إدارة النادي بأنه يريد أن يتقاضي 9 ونصف مليون يورو في 3 مواسم لكى يوقع على عقود تجديده للفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن مسؤولي الزمالك أبلغوا رمضان صبحي بصعوبة ضمه إلى صفوف الفريق بسبب عدم مقدرة النادي في الوقت الحالي على دفع نفس المبلغ الذي يتقاضاه مع بيراميدز.

وأشار المصدر إلى أن من المتوقع دخول ممدوح عباس رجال الأعمال، ورئيس نادي الزمالك الأسبق، في الصفقة لحسمها لصالح النادي خلال الفترة المقبلة. 

جدير بالذكر أن مازال هناك مفاوضات جارية مع أشرف بن شرقي حول التجديد للقلعة البيضاء لمدة ثلاث مواسم أخرى وتقليل مطالبه المادية.

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