تعرف على فرص الصعود والبقاء بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني



ويناقس فريقان على الصعود وهم كوكاكولا متصدر المجموعة برصيد 49 نقطة و الداخليةوصيف المجموعة برصيد 47 نقطة

يحل فريق كوكاكولا ضيفاً على فريق الترسانة، بينما يصطدم فريق الداخلية بسرس الليان.



- فرص كوكاكولا للصعود



1- الفوز يصعد به مباشرة

2- التعادل والهزيمة في حالة تعادل اوهزيمة الداخلية.



- فرص فريق الداخلية



يصعد الداخلية في حالة الفوز مع تعادل اوهزيمة كوكاكولا.



- فرص البقاء



يتنافس 5 فرق على هبوط فريقين بعد هبوط النجوم وطنطا وهم زد إف سي 36 نقطة، جمهورية شبين 35 نقطة، السكةالحديد 35 نقطة، سرس الليان 33 نقطة، الزرقا 33 نقطة.



يلتقي زد إف سي مع النصر، والسكة الحديد مع طنطا، وجمهورية شبين مع الزرقا، والداخلية مع سرس الليان.



- فرص زد إف سي صاحب المركز العاشر برصيد 36 نقطة.



يكفي زد التعادل للبقاء ، والهزيمة في حالة تعادل جمهورية شبين وسرس الليان واو هزيمة السكة الحديد.



- فرص جمهورية شبين صاحب المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.



1-الفوزيبقى بالفريق في القسم الثاني .

2- في حالة التعادل مع تعادل سرس الليان.

3-في حالة الخسارة مع هزيمة السكة وتعادل سرس الليان.



- فرص السكة الحديد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.



1-الفوز يبقى بالفريق في المسابقة .

2- في حالة التعادل مع تعادل سرس الليان وفوز الزرقا

3- في حالة الهزيمة مع تعادل اوهزبمة سرس الليان والزرقا.



- فرص فريق الزرقا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة





- الفوز على فريق جمهورية شبين .



- فرص فريق سرس الليان صاحب المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة الفوز على فريق الداخلية مع تعادل السكة الحديد أو جمهورية شبين او هزيمة زد .



ترتيب المجموعة



1- كوكاكولا49 نقطة

2- الداخلية 47 نقطة

3- بورتو 45 نقطة

4- النصر 44 نقطة

5- القناة 43 نقطة

6- بتروجت 40 نقطة

7- الترسانة39 نقطة

8- المريخ 38 نقطة

9- منتخب السويس 38 نقطة

10- زد إف سي 36 نقطة

11- جمهورية شبين 35 نقطة

12- السكة 35 نقطة

13-سرس الليان 33 نقطة

14- الزرقا 33 نقطة

15- النجوم 31 نقطة

16- طنطا 23 نقطة

تختتم يوم الجمعة المقبل منافسات المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.