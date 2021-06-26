صابر الرباعي يشوق الجمهور لتريو جديد مع سعد لمجرد وredone







شوّق الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ الجمهور لتريو غنائي جديد يجمعه بالفنان المغربي ​سعد لمجرد​ والفنان العالمي redone.



ونشر الرباعي فيديو جديد له برفقة الأخير على صفحته الخاصة، وعلّق عليه بالقول: "انتظروا Trio بيني و بين سعد المجرد والعالمي redone.



تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو وأعربوا عن حماسهم لسماعه.



يشار الى ان الجمهور ينتظر طرح ألبوم صابر الرباعي الجديد والذي يجمع بين اللهجة المصرية والتونسية، ويتعاون الرباعي في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء من بينهم هشام صادق، وليد الغزالي، والموزعين الموسيقيين أحمد عبد السلام، كريم عبد الوهاب وغيرهم الكثير من الشعراء والملحنين.



