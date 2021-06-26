Advertisements

مفاجأة مدوية في تشكيلة الترجي أمام الأهلي

السبت 26/يونيو/2021 - 07:35 م
الترجي
الترجي
علي نبوي
Advertisements
أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستقام على استاد السلام بعد قليل بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الترجي التونسي على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : معز بن شريفية 

خط الدفاع : حمدي النقاز - إلياس شيتي - عبد القادر بدران - خليل شمام

خط الوسط : فوسيني كوليبالي - محمد بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - أنيس البدري

خط الهجوم : حمدو الهوني - ويليام توجوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري أبطال إفريقيا تشكيل الترجي الترجي الرياضي الاهلي والترجي

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. الكشف عن قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

نجم تشيلسي بديل فيربو في برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الشناوي يحدد شرطه للتواجد مع الأولمبي في طوكيو

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد قناة «أون تايم سبورت»

منذ ساعتين و 7 دقيقة

برايثوايت يحسم موقفه مع برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تشكيل هجومي للترجي التونسي أمام كمبالا سيتي

الترجي الرياضي: 28 لاعبا في القائمة الافريقية الجديدة

الترجي يصدم الأهلي بقرار جديد بشأن "يوسف البلايلي"

تشكيل قمة الترجي والهلال في مونديال الأندية

ننشر التشكيلة الأساسية للترجي أمام الهلال السعودي..

البدري وواتارا يقودان هجوم الترجي أمام السد بمونديال الأندية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:07 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

06:58 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

06:00 م

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى