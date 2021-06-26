مفاجأة مدوية في تشكيلة الترجي أمام الأهلي

أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستقام على استاد السلام بعد قليل بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وجاء تشكيل الترجي التونسي على النحو التالي :-





حراسة المرمى : معز بن شريفية





خط الدفاع : حمدي النقاز - إلياس شيتي - عبد القادر بدران - خليل شمام





خط الوسط : فوسيني كوليبالي - محمد بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - أنيس البدري





خط الهجوم : حمدو الهوني - ويليام توجوي.



