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"التموين": أموال إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية وجهت لجائحة كورونا

السبت 26/يونيو/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ضرورة للتفرقة ما بين إضافة المواليد الجدد، وقرار استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي صرح بأن إضافة الموالد الجديد، أمر مؤجل خلال العام المالي الحالي.

وتابع "مدكور"، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن وزارة التموين بدأت استخراج البطاقات التموينية الجديدة بتاريخ 442021 من خلال موقع "إدارة دعم مصر"، ومن خلال بوابة "مصر الرقمية" ومكاتب التموين، للفئات الأولى بالرعاية لمن يقل راتبه عن 1500 جنيه أو معاش يقدر بـ1200 جنيه، طبقًا لما هو مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة الأولى بالرعاية يحق لها استخراج بطاقات تموينية جديدة بحد أقصى 4 أفراد.

ولفت إلى أن الشخص الذي يتقاضى أجر يقدر بـ2400 جنيه، أو معاش يقدر بــ1500 جنيه، بداية من شهر يوليه سيحق له استخراج بطاقات جديدة بحد أقصى 4 أفراد، وإضافة زوجة واحدة.

وأشار إلى أن ميزانية إضافة المواليد الجدد قد تتعدى الـ5 مليار جنيه، ولذلك تم تأجيلها نظرًا لتوجيه هذه الأموال لميزانية مواجهة جائحة كورونا.

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