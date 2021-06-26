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الكاف يوفر جهاز لصدمات القلب داخل ملعب الأهلي

السبت 26/يونيو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتوفير جهاز لصدمات القلب داخل ملعب الأهلي والسلام، قبل مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء وجود الجهاز داخل ملعب المباراة، حسب تعليمات الكاف من أجل حماية اللاعبين والحفاظ على سلامتهم داخل أرضية الملعب.

ويأتي توافر هذا الجهاز بعد واقعة الدنماركي كريستيان إيريكسن أمام المنتخب الفنلندي في كأس الأمم الأوروبية يورو، والذي ساعد على إنعاش قلبه وإنقاذ حياته بعد سقوطه مغشيًا عليه.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي الرياضي، مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا في رادس بهدف دون رد.

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