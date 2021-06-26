تعادل عادل يمنح قنا البقاء وفرصة أخيرة للشبان

فصل التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة نادي قنا أمام نادي الشبان المسلمين، التي جمعتهما اليوم بملعب الاول ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.



تقدم فريق نادي الشبان بقنا بهدف في الشوط الأول عن طريق هداف الفريق شهاب شفيق، ليعود فريق نادي قنا في الشوط الثاني ويدرك هدف التعادل والبقاء رسمياً في دوري القسم الثاني عن طريق اللاعب اسامة حسن، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



بتلك النتيجة يتأكد بقاء فريق نادي قنا رسمياً في دوري القسم الثاني بعد أن وصل للنقطة 35 ويتبقى له مباراة أمام كيما اسوان صاحب نفس الرصيد من النقاط والذي تأكد بقائه أيضاً.



بينما رفع فريق نادي شبان قنا للنقطة 32 نقطة ويتبقى له مباراة أمام نادي المنيا والذي يسعى من خلالها لتحقيق الفوز لضمان بقائه في القسم الثاني.