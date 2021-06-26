رسالة خاصة من متعب للاعبي الأهلي قبل موقعة الترجي

وجه عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة دعم للاعبي الفريق قبل مواجهة الترجي اليوم في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.





ونشر متعب عبر حسابه الشخصي علي ⁦موقع التواصل الاجتماعي تويتر " العاشرة يا أهلي"



