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تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي

السبت 26/يونيو/2021 - 08:01 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دكة بدلاء فريقه في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلًا من :-

علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات، ومحمود وحيد وصلاح محسن.

فيما تم استبعاد كلا من :- 

مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - والتر بواليا


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