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استشاري: شرب المياه بكميات كافية يساعد في إنقاص الوزن

السبت 26/يونيو/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول كميات كبيرة من الألياف يساهم في شد المعدة وإبطاء معدل إفراغها والتأثير على إفراز هرمون الامتلاء، علاوة على إضافة الزنجبيل إلى وجباتك في كل وجبة تتناولينها.

وتابعت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت: "تناول كميات كبيرة من الألياف يساهم في الشعور بالشبع إلى حد كبير، خاصة مع تقسيم الوجبات بشكل صحيح على مدار اليوم بحيث يكون هناك 3 وجبات أساسية متكاملة وبينها 3 أخرى صغيرة، إلى جانب الحرص على أن يكون الفرق بين الوجبة الرئيسية والصغيرة 3 ساعات؛ مما يمنح الجسم فرصة للشعور بالجوع".

وأوضحت أنه يجب تناول الفواكه كثمار بدلًا من عصرها، حيث أن تناول الطعام أيا كان نوعه يساهم في شعورك بالشبع على عكس شرب السوائل"، مشيرة إلى أن شرب المياه ضروري وبكميات كافية خلال اليوم، نظرًا لكونها تساهم في شعورك بالامتلاء، ويجب الحرص على تناول ٢ كوب ماء قبل وبعد كل وجبة.

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