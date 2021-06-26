"بسبب فضيحة أخلاقية".. وزير الصحة البريطاني يستقيل من منصبه

استقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك السبت، بعدما واجه ضغوطاً بعد انتشار صور له وصفت في الإعلام البريطاني بـ «الفضيحة الأخلاقية» مع مساعدته جينا كولادانجيلو، والتي أظهرت عدم تقيده بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكانت صحيفة «ذا صن» البريطانية قد نشرت في وقت سابق، صوراً للوزير وهو يعانق مساعدته، الأمر الذي دفعه إلى تقديم اعتذار إلى الشعب البريطاني.



