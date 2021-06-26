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خبير عن تصريحات إثيوبيا الأخيرة: "سافلة وتستحق الاعتذار"

السبت 26/يونيو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت الدكتور هبة البشبيشي، الخبير بالشأن الأفريقي، على حديث رئيس الاركان الإثيوبي بأن مصر ستمسح من على الخريطة، حال ضرب سد النهضة، بعد انتهاء مرحلة الملء الثاني: "تعبير سافل من رئيس الأركان الأثيوبي، ويتطلب تقدر اعتذار من إثيوبيا"

وتابعت" البشبيشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن السودان أعلنت بالأمس أنها بصدد إبرام اتفاق منفرد مع إثيوبيا حول سد النهضة، معقبة: "مصر دائمًا في اللحظات الأخيرة تتعرض لخيانة، وهذا ما حدث في اتفاقية عنتيبي".

ولفتت إلى ان مجلس الأمن والسلم الافريقي كفيل بحل أزمة سد النهضة إذا ما توفرت الإرادة اللازمة لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لن يحل المشكلة

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