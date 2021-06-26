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عاجل.. كايزر تشيفز يطيح بفريق الوداد وينتظر الفائز من الأهلي والترجي في النهائي

السبت 26/يونيو/2021 - 08:10 م
الوداد
الوداد
ممدوح راشد
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ودع فريق الوداد البيضاوي المغربي، اليوم السبت، الموافق الـ26 من يونيو 2021، بطولة دوري أبطال إفريقيا، من الدور نصف النهائي، بعدما تعادل سلبيا على ملعبه مع كايزر تشيفز.

الوداد

وخسر الوداد المغربي من نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بهدف نظيف دون رد، ما جعل مهمته نحو النهائي صعبة.

الوداد يغادر دوري الأبطال

وتعادل الوداد مع ممثل جنوب إفريقيا، بنتيجة سلبية دون أهداف، ليغادر بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويودعها تاركاً أفضلية حال صعوده ولعبه على أرضه بالمغرب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كايزر تشيفز ينهي آمال الوداد

ويترقب فريق كايزر تشيفز الفائز من مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وإن كانت الأفضلية للعملاق القاهري، الذي تغلب في مباراة الذهاب على ممثل تونس.

تعادل الوداد

وحسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة التي جمعت بين كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي التي لعبت على إستاد "سوكر سيتي"، ةانتهت منذ قليل.

تشكيل الوداد

وبدأ الوداد مباراته بتشكيل مكون من التكناوتي في حراسة المرمى أمامه أيوب العملود وأمين فرحان وأشرف داري ويحيى عطيه الله، ولعب في الوسط الحسوني ،وليد الكرتي، يحيى جبران وفي الهجوم الثلاثي أوناجم وموسوفا وأيوب الكعبي.

موعد النهائي

ومن المقرر أن يلعب نهائي نهائي البطولة في المغرب وتحدد موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ17 من يوليو المقبل، حيث تم تحديد أحد طرفي اللقاء، وبانتظار الفريق الآخر.

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