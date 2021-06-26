Advertisements
كايزر تشيفز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وينتظر الفائز من الأهلي والترجي
السبت 26/يونيو/2021 - 08:11 م
Advertisements
حجز فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي مقعده في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بتعادله سلبياً مع ضيفه الوداد المغربي اليوم السبت في إياب المربع الذهبي.
واستفاد كايزر تشيفز من نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها لصالحه بهدف سمير نوركوفيتش ليحجز مقعده في النهائي.
ويلتقي كايزر شيفز في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي بعد فوز الأهلي ذهاباً في رادس بهدف دون رد.
واستفاد كايزر تشيفز من نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها لصالحه بهدف سمير نوركوفيتش ليحجز مقعده في النهائي.
ويلتقي كايزر شيفز في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي بعد فوز الأهلي ذهاباً في رادس بهدف دون رد.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements