كايزر تشيفز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وينتظر الفائز من الأهلي والترجي

واستفاد كايزر تشيفز من نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها لصالحه بهدف سمير نوركوفيتش ليحجز مقعده في النهائي.





ويلتقي كايزر شيفز في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي بعد فوز الأهلي ذهاباً في رادس بهدف دون رد.