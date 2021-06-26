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سد كبير وقناة جونجلي .. تعاون مصري لإقامة مشروعات جديدة جنوب السودان

السبت 26/يونيو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، إنّ علاقة مصر بدولة جنوب السودان تمتد لسنواتٍ طويلة، دعمت فيها مصر الأشقاء الجنوبيين بالعديد من المشروعات التنموية في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن وزير الري محمد عبد العاطى كان في لقاء مع القيادات السودانية حمل الكثير من الملفات.

وأضاف «عنتر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية صدى البلد، أنّ التعاون الُمشترك بين البلدين سيشمل العديد من المشروعات الهامة، مشيرًا إلى أن السد الكبير المقرر إنشائه في جنوب السودان، أجرت مصر دراسات على تصميمه وسلمتها لحكومة جنوب السودان.

وأوضح أن وزارة الري أجرت العديد من الدراسات والخرائط المساحية وجميع المتطلبات لإنشاء السد السوداني، وأن مصر تدعم إنشاء السدود بشرط ألا يحدث ضررًا لمصر.

وتابع أن زيارات الوزير تطرقت إلى موضوعات السدود، وإحياء فكرة قناة مشروع جونجلي، التي ستساعد على إنعاش عملية التنمية، وذلك بالنسيق مع الأشقاء في جنوب السودان، بعد إجراء زيارة ميدانية إلى موقع القناة ودراسة طبيعة الأرض والمتطلبات، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك زيارة من الوفد الفني المصري قريبًا.

وأكد أن وزارة الري تدعم جميع الأشقاء الأفارقة في دول حوض النيل، وليست ضد إنشاء السدود، لكن مع مراعاة الحصص المائية لدولة كبيرة مثل مصر، والالتزام بالاتفاقات الدولية في ذلك الصدد.

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