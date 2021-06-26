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فوضى وبلبلة.. عضو البحوث الإسلامية يحذر من فتاوى السوشيال ميديا

السبت 26/يونيو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفتوى يجب الرجوع فيها لأهل الاختصاص المنوط بها إصدار الفتاوي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كثرة الفتاوي على السوشيال يسبب فتنة وبلبلة.

ولفت إلى أن الجهات المنوط بها الفتوي هي دار الإفتاء المصري، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث إن أعضاء الجهات الثلاث مؤهلين ولديهم تراخيص للفتوى.

ولفت محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن بعض المشايخ يفرضون وصاية على الناس، ومنهم من يريد عمل مريدين ومتابعين، مؤكدا أن هذا لا يصح حيث إن الدين لا يجوز فيه شللية.

وأكد على أن مجرد الدراسة بالأزهر لمدة 4 سنوات لا يجعل الشخص كفيلا بالفتوى، لافتا إلى أنه هناك حاجة إلى إصدار قانون لتقنين الفتوى لوقف «فوضى الفتاوي» التي تعد جرمًا في حق المجتمع.

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