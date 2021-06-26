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استشاري ادارة أعمال: المدن الجديدة مؤهلة لتنفيذ التحول الرقمي

السبت 26/يونيو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس عبد الرحمن خليل، استشارى إدارة وتطوير الأعمال، إن البيئة التحتية هي أساس التحول الرقمي في جميع المجالات، مشيرا إلى أن المدن الجديدة مؤهلة لتنفيذ التحول الرقمي.

وأضاف "خليل"، خلال لقائع مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أننا نحتاج إلى استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا للوصول إلى تدفق المعلومات والبيانات بالحجم الحالي والمستقبلي؛ لأن معدل استخدام المعلومات يتتضاعف سنويا.

وتابع: "التعديلات التكنولوجية الحديثة تعد مدخلا للثورة الصناعية الرابعة، لذلك لا بد من أن يكون هناك بنية تحتية لتستوعب حجم تدفق المعلومات المتوقعة، فيمكننا الآن تواصل الأشخاص مع الأشياء مثل "المدن الذكية"، ونريد في المستقبل تواصل الأشياء مع بعضها البعض".

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