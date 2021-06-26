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فريدة الشوباشي: "السيسي ورث خرابة.. منقدرش تاني يوم نقوله فين القصر"

السبت 26/يونيو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن العالم كله يقر بالقفزة التي حققتها مصر رغم تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر حصلت على مكانة مختلفة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن مصر تستطيع الآن الحصول على سلاحها من جهات متعددة بعكس ما كان في السابق، مضيفة: "كلمة مصر أصبحت خط أحمر"، لافتة إلى أن كل الفئات في مصر تحظى باهتمام من القيادة السياسية.

وأضافت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري سيكمل مشواره في البناء مع الرئيس السيسي، معلقة: "الرئيس السيسي ورث خرابة.. منقدرش نقوله تاني يوم فين القصر إلا لو بنينا معاه القصر".

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