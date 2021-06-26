Advertisements

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

السبت 26/يونيو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


دخل شادي حسين، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، دائرة المرشحين بقوة للانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعد حصوله على إشادة من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ولعب شادي حسين 26 مباراة الموسم الحالي مع فريقه سيراميكا كليوباترا، بمسابقتي الدورى وكأس مصر، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 4 أخرى.

وأصبح شادي حسين بمثابة العقبة أمام عودة باسم مرسي لصفوف الزمالك، حيث دخل فى منافسة شرسة مع مهاجم مصر المقاصة الحالي لحجز مكان فى صفقات القلعة البيضاء الصيفية.

ومن المقرر أن يحسم باتريس كارتيرون مصير المهاجم المحلي المنتظر ضمه لصفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث طلب المدرب مهلة لاتخاذ القرار النهائي.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شادي حسين سيراميكا كليوباترا الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. الكشف عن قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يضحي بـ 5 لاعبين من أجل ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية في تشكيلة الترجي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ أقل من ساعتين

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

كايزر تشيفز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وينتظر الفائز من الأهلي والترجي

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

تعرف على نجوم شمال إفريقيا المُرشحين للإنضمام للأهلي والزمالك (تقرير)

سيراميكا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مهاجمه

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم ظاهرة الدوري المصري

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

07:23 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

07:07 م

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

06:58 م

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى