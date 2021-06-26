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الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا
السبت 26/يونيو/2021 - 08:30 م
محمد الدمتناوي
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دخل شادي حسين، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، دائرة المرشحين بقوة للانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
جاء ذلك بعد حصوله على إشادة من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
ولعب شادي حسين 26 مباراة الموسم الحالي مع فريقه سيراميكا كليوباترا، بمسابقتي الدورى وكأس مصر، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 4 أخرى.
وأصبح شادي حسين بمثابة العقبة أمام عودة باسم مرسي لصفوف الزمالك، حيث دخل فى منافسة شرسة مع مهاجم مصر المقاصة الحالي لحجز مكان فى صفقات القلعة البيضاء الصيفية.
ومن المقرر أن يحسم باتريس كارتيرون مصير المهاجم المحلي المنتظر ضمه لصفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث طلب المدرب مهلة لاتخاذ القرار النهائي.
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