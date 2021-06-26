نجم إسبانيا يُعلق على مواجهة كرواتيا في ثمن نهائي اليورو

لم يعط الخبير في كرة القدم الكرواتية، داني أولمو، لاعب المنتخب الإسباني، أي نصيحة للمدرب لويس إنريكي عن كيفية إيقاف المنتخب الكرواتي، عندما يلتقيان بعد غد الاثنين في دور الستة عشر، ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".





وقال أولمو، 23 عاما، اليوم السبت في معسكر الفريق: "إنه (إنريكي) لم يطلب مني ذلك".





وأكد قبل المواجهة التي ستجمع المنتخبين، في كوبنهاجن، أن لويس إنريكي على علم بالمنتخب الكرواتي.





وبدأ الدولي الإسباني مسيرته بين صفوف دينامو زغرب الكرواتي، مع فئات الناشئين، حتى لعب للمرة الأولى مع الفريق الأول في موسم 2014-2015، حين كان عمره 16 عاما فقط، واستمر معه لمدة 5 سنوات، قبل أن ينتقل في العام الماضي للايبزيج.





ونشر أولمو صورة عبر حسابه على "تويتر"، تظهره مرتديا القميص الإسباني وممسكا بقميص المنتخب الكرواتي، معلقا عليها: "مباراة عظيمة ومميزة".





من جهة أخرى، أبدى مهاجم منتخب إسبانيا رغبته في اللعب بالليجا "في المستقبل"، لكنه أكد أنه "سعيد" حاليا بين صفوف لايبزيج الألماني.





وقال أولمو "في المستقبل أود اللعب في بلدي، في الليجا.. حاليا أنا سعيد في لايبزيج، أمضيت بالكاد عاما ونصف العام".





وتابع "لم أفعل كل ما يتعين علي أن أفعله هناك، وأريد الاستمرار.. أنا هادىء وتركيزي منصب على المنتخب، ما يمكن أن يحدث في غضون بضع سنوات في المستقبل القريب غير معروف".





ووقع أولمو عقدا مع النادي الألماني، في يناير/كانون ثان 2020، لمدة أربع سنوات ونصف حتى يونيو/حزيران 2024.



