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"التضامن" يكشف تفاصيل مشاركة مصر باليوم العالمي لمكافحة الإدمان (فيديو)

السبت 26/يونيو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مصر تحيي اليوم العالمي لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات والذي أقرته اليوم الأمم المتحدة عام 1987، في مرسى مطروح.

وأضاف "عثمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن منذ عام 2012 وكانت مصر لديها 12 مركز لعلاج الإدمان، ولكن حاليًا تم تطوير البنية التحتية لهذه المراكز بوجود 27 مركز علاجي داخل 17 محافظة.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مركزي في محافظة قنا والشرقية ومركز آخر في إمبابة بسعة 220 سرير، مؤكدًا أن علاج الإدمان لا تتوقف على سحب المخدر من الجسم، ولكن تمتد إلى التأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم دعم المتعافين بمشروعات صغيرة وتم تدريب5 آلاف متعافي في إطار مبادرة "بايدينا" ببناء المراكز العلاجية الجديدة.

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