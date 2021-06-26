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أجهزة الأمن تحبط ترويج 59 كيلو مخدرات وتنفذ 81 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

السبت 26/يونيو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 177 قطعة سلاح ناري، بحوزة 158 متهم 113 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 223 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 81182 حكم قضائي متنوع.



ونجحت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 7 متهمين، إرتكبوا 14 حادث متنوع، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 213 قضية مخدرات بإجمالي 216 متهم ضُبط خلالها 59 كيلو مواد مخدرة، 2328 قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين ضُبط 33 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 23 متهم.



وأثمرت الجهود في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 283 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 2 سيارة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 14643 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فُحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

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