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طهران للولايات المتحدة: لن نتفاوض إلى ما لا نهاية!

السبت 26/يونيو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
الفجر
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حذرت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية من أن صبرها قد ينفد في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي" المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على حسابه في "تويتر" اليوم السبت على أن إيران، بسبب "التزامها الراسخ بالاتفاق الذي حاولت الولايات المتحدة نسفه"، كانت أنشط طرف وصاحب معظم الاقتراحات في مفاوضات فيينا، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن طهران لا تزال تؤمن في إمكانية التوصل إلى اتفاق جديدة إذا قررت الولايات المتحدة التخلي عن "الإرث الفاشل" الذي تركه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتابع خطيب زاده محذرا واشنطن: "إيران لن تتفاوض إلى ما لا نهاية".

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