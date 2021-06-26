النيابة تأمر بارسال بيان الصفة التشريحية في واقعة قتيل مايو

طالبت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، مصلحة الطب بتشريح جثة شاب قتل علي يد " فكهاني " بسبب تدخله للدفاع عن والده، وإرسال بيان بالصفة التشريحية للوقوف على ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.





وكشفت التحقيقات والتحريات في القضية أن المجني عليه شاهد المتهم يتعدي على والده لمنعه من الوقوف في المكان لبيع فاكهته، فقام المتهم بضربه بشومة فوق رأسه ولقي مصرعه متأثرا بإصابته.





تلقي المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى التقوي، بإستقبال جثة المواطن "محمد أحمد بيومي"، 18 سنة، مصاب بتهشم في الرأس.





وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين والد الضحية وفكهاني يدعى" محمد على عبد المولى"، بسبب خلاف بينهما وتدخل نجل الأول للدفاع عن والده وتطور الأمر فقام الثاني بقتل نجل الأول.

وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط المتهم الذي تمكن من الهروب عقب ارتكابه الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.