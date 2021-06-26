Advertisements

النيابة تأمر بارسال بيان الصفة التشريحية في واقعة قتيل مايو

السبت 26/يونيو/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
طالبت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، مصلحة الطب بتشريح جثة شاب قتل علي يد " فكهاني " بسبب تدخله للدفاع عن والده، وإرسال بيان بالصفة التشريحية للوقوف على ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.


وكشفت التحقيقات والتحريات في القضية أن المجني عليه شاهد المتهم يتعدي على والده لمنعه من الوقوف في المكان لبيع فاكهته، فقام المتهم بضربه بشومة فوق رأسه ولقي مصرعه متأثرا بإصابته.


تلقي المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى التقوي، بإستقبال جثة المواطن "محمد أحمد بيومي"، 18 سنة، مصاب بتهشم في الرأس.


وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين والد الضحية وفكهاني يدعى" محمد على عبد المولى"، بسبب خلاف بينهما وتدخل نجل الأول للدفاع عن والده وتطور الأمر فقام الثاني بقتل نجل الأول.
وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط المتهم الذي تمكن من الهروب عقب ارتكابه الجريمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية في تشكيلة الترجي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يضحي بـ 5 لاعبين من أجل ميسي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

كايزر تشيفز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وينتظر الفائز من الأهلي والترجي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بالأسماء.. الكشف عن قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

07:23 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

07:07 م

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

06:58 م

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى