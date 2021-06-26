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مصرع 4 في انفجار منطاد بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

السبت 26/يونيو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بجروح خطيرة، اليوم السبت، في انفجار منطاد بحي ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وذلك بعد اصطدامه بخطوط كهرباء- بفعل الرياح على ما يبدو- واحتراقه، حسبما قالت الشرطة.

وأضافت الشرطة أن قائد المنطاد لقي حتفه في الحادث. وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضحت الشرطة أن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و60 عاما، لكنها لم تكشف عن أسمائهم. وأضافت أنه لم يصب أحد على الأرض.

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