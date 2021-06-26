بلاغ جديد ضد محمد حسين يعقوب بسبب تلاعبه بالأدلة وأغلاق قنواته وحذف الفيديوهات الدعوية







تقدم المحامي الدكتور هاني سامح ببلاغ اليوم الي النائب العام حمل رقم عرائض 79984 ضد محمد حسين يعقوب ومديري حساباته على قنوات اليوتيوب ومواقع الإنترنت وجاء في البلاغ ارتكاب يعقوب جريمة التلاعب وإخفاء أدلة إلكترونية رغم مباشرة جهات الرقابة والتحقيق نظر جرائم محمد حسين يعقوب المتعلقة بقيامه بالخطابة الدينية على مدار عقود واعتلاء المنابر وإصدار الأشرطة والخطب والبرامج الدينية رغم حظر ممارسته للخطابة وبالمخالفة لقانون تنظيم الخطابة الدينية والذي يعاقب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص، وكذا انشاء مواقع الكترونية بهدف ارتكاب وإتمام ونشر تلك الجريمة والمعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات، وما نتج عن تلك الجريمة واستغلاله الدروس الدينية والسمة الدينية في الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من عشرين عذراء رغم كهولته بالكذب والخداع ونية التطليق السريع والإتجار بالفتيات.



وفي البلاغ ارتكاب يعقوب كذلك لجريمة تهدد أمن الدولة من جهة الداخل وهي جريمة الشهادة الزور والكذب وإخفاء معلومات هامة في قضايا إرهاب وإخفاء دوره في تنشئة وتهيئة الشباب الصغير للإنضمام للدواعش والجهاديين.



واستند البلاغ الى وضوح نص قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المادة 28 في أنه يعاقب بالحبس كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.



وفي البلاغ قيام يعقوب برفقة مديري حساباته ومواقعه بإتلاف وإخفاء الأدلة والتلاعب بها بهدف إعاقة التحقيقات خصوصا بعد فضيحته بشهادة الزور أمام محكمة جنايات الإرهاب في قضية دواعش امبابة رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم شرطة إمبابة وقيامه بالتنصل الفاضح من جميع مواقفه وافتائاته وخطبه التحريضية وادعائه انه مجرد عامي جاهل فاقد للعلم والمعرفة ولا يحمل سوى شهادة دبلوم تحصل عليها بعد الإعدادية



وطالب البلاغ بإحالة محمد حسين يعقوب ومديري قنواته وحساباته الالكترونية الى محكمة الجنائية الإقتصادية والتحقيق في قيام محمد حسين يعقوب بالزواج من أكثر من عشرين عذراء مستغلا السمة الدينية وتغييب عقول الأتباع، لكون هذا الفعل يمثل اتجارا بالبشر بالفتيات الصغيرات واستغلالا للدين والفقر وغياب وعي أتباعه وخداعهم.