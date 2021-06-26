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مصرع وإصابة 12 شخص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (أسماء)

السبت 26/يونيو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقي قبل قليل، شخصين مصرعهما وأصيب 10 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص علي الطريق الزراعي أمام مدخل مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطار من مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام مدخل مدينة أبو حمص، ونتج عنه إصابة عدد 10 أشخاص بكسور وسحجات ومدمات متفرقة بأنحاء الجسد، كما لقي شخصين مصرعهما، وتم إيداع الجثث بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور العام.

وبالإنتقال والفخص، تبين مصرع كلا من "طه عبد الغفار طه" ٥٥ عاما، مقيم بالإسكندرية، وشخص آخر جاري تحديد هويته، وتم نقل الجثمانين إلي مستشفي دمنهور التعليمي، كما أصيب كلا من "عصام محمد حسنين" ٥٥ عاما، وإصابة "سامح عبداللطيف راضى" ٣٠ عاما، "مى إبراهيم ابوالعنين" ٢٦ عاما، "مروه عبدالمعز ابوالعلي" ٣٧ عاما، "سومه نصر حماده" ٤٢ عاما، "رضا امام الشناوى" ٤٠ عاما، "معاذ امام الشناوى" ٨ سنوات، "فارس سلومه عبدالعزيز" ٢٣ عاما، "انتصار جلال" ٥٢ عاما، وطفل ٦ سنوات مصاب بإضطراب بدرجة الوعى وارتجاج بالمخ.

تم نقل المصابين الي مستشفي دمنهور التعليمي، كما تم إيداع الجثث بمشرخة ذات المستشفي، وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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