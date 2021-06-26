"أصوات - هن".. فيلم مصري مرشح للمشاركة بمهرجان الفيلم الاجتماعي العالمي

وصل فيلم "أصوات-هُنّ"، للمخرجة المصرية هايدي جبران، للتصفيات الربع نهائية ضمن الأعمال المرشحة للمشاركة في الدورة الـ ١١ من مهرجان الفيلم الاجتماعي العالمي “Social World Film Festival “، الذي من المقرر أن يقام في الفترة من 11 إلى 18 يوليو 2021، بمدينة فيكو إكوينسي الساحلية بجنوب إيطاليا.

"أصوات-هُنّ" هو فيلم وثائقي قصير مستقل؛ من سيناريو وإخراج وإنتاج هايدي جبران، وهو يعد أولى تجاربها السينمائية.

يستعرض الفيلم تجربة الأمومة من خلال خمس أصوات نسائية من خلفيات ثقافية واجتماعية متباينة، إذ يتم عرض قصصهن ضمن منظور نقدي لمفهوم الأمومة.

شارك الفيلم في عدة مهرجانات خارج مصر، وتم اختياره رسميًا للإصدار الشهري من شورت فينيسيا عن شهر يناير 2021، كما ترشح لجائزة أفضل فيلم وثائقي وأفضل مخرج ضمن مهرجان Best Documentary Award في لندن، وترشح أيضا للمسابقة الرسمية لمهرجان Golden Short Film Festival في روما.

هايدي جبران، باحثة ماجستير في قسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية، كلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، وعملت كمنتجة فنية في مجموعة قنوات ONTV من عام 2008- 2016.

"مهرجان الفيلم الاجتماعي العالمي" هو أكثر المهرجانات العالمية عاطفية، يحتوي على أحداث وأنشطة ثقافية متنوعة بجانب عروض الأفلام، مثل ورش العمل، والمسابقات، والعروض التقديمية، كما يتميز بلجنة تحكيم مهنية شابة، ويستضيف آلاف الزوار.