جنرال إثيوبي: مصر لن تستطيع تدمير سد النهضة.. و"الديهي": "استهلاك محلي"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، أكد أن بلاده لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكريا لكنها مستعدة لهذا السيناريو، والحل لا يمكن أن يكون عسكريا، فالحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الإفريقي، وشدد على أن مصر لن تستطيع تدمير سد النهضة.



واعتبر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هذا التصريح للاستهلاك المحلي، موضحًا أن هذه التصريحات طبيعية لشخص لا يملك سوى ذلك.



وتابع، أن الجانب الإثيوبي يحاول المناورة والمراوغة، معقبًا: " بلغ السيل الزبى".



وعن توجيه إثيوبيًا خطابًا لمجلس الأمن بسد النهضة لحديث عن رفض مصر للدخول في مفاوضات، قال "الديهي": "ضربني وبكى وسبقني واشتكى".

