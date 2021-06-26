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الفدائي الأولمبي يفوز على المقاصة في ثاني مبارياته التجريبية ضمن معسكر الشهيدين

السبت 26/يونيو/2021 - 08:51 م
الفدائي الاوليمبي
الفدائي الاوليمبي
أشرف عبد الناصر
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حقق فريق الفدائي الأولمبي فوزا هاما على مصر المقاصة بهدف نظيف في ثاني مبارياته التجريبية ضمن معسكر الشهيدين عاهد زقوت وطارق القطو والتي أقيمت على ملعب لافيينا.

ويستعد فريق الفدائي الأولمبي للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما 2022 والمقرر إقامتها في أوزبكستان، حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر لتجربة جميع اللاعبين من أجل اختيار القائمة النهائية التي ستخوض التصفيات الآسيوية في شهر أكتوبر المقبل، حيث بدأ الفدائي الأولمبي بتشكيلة مكونة من محمد أبو النيل في حراسة المرمى ورباعي خط الدفاع عميد صوافقطة، موسي حرارة، وليد القمبر، محمد ديرية، ومحورى الارتكاز امير قطاوي وداوود عراقي، وفي الخد الأمامي خيري عابدين، وسام سلامة، علي أبو علفة، ومالك عبد الكريم.

وقدم الفدائي أداء مميز مع انطلاق الشوط الأول حيث اعتمد على انطلاقات السريع أبو علفة واختراقات سلامة عبر الأطراف، ومحاولات التسديد عبر الثلاثي عابدين وعراقي وقطاوي.
ونجح الفدائي في تسجيل الهدف الأول والوحيد في المباراة عبر لاعبه محمد ديرية الذي استقبل تمريرة زميله وسام سلامة يخترق خلالها منطقة جزاء المقاصة ويسددها قوية على يمين الحارس.

وحاول المقاصة إدراك التعادل إلا أنه اصطدم بجدار دفاعي مميز ويقظة صوافطة وحرارة ومن خلفهم الحارس  أبو النيل لينتهي الشوط الأول بتقدم الفدائي بهدف نظيف.

كما واصل الفدائي تنظيم صفوفه في الشوط الثاني رغم الضغط العالي من الفريق المنافس، واعتمد على الهجمات المرتدة لاستغلال تقدم لاعبي المقاصة .

وفي الشوط الثاني تألق الحارس أبو النيل الذي تصدي باقتدار لهجمات المقاصة، وحافظ على النتيجة رغم محاولات الجهاز الفني لإجراء بعض التعديلات داخل الملعب.

ومع مرور الوقت أشرك الكابتن إيهاب أبو جزر اللاعب محمد خالد بديلاً عن وليد القمبر الذي تعرض لإصابة قوية، ودخول أحمد كلاب وخالد عكاشة لضبط وسط الميدان، وتنشيط الهجوم بنزول مالك أبو دية ليحافظ الفدائي على شكله حتى نهاية المباراة.

ويواصل الفدائي الأولمبي لقاءاته التجريبية حيث سيلتقي يوم غد السبت فريق الزمالك على ملعب حلمي زامورا.

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