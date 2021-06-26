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الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات قرب مطار بالكاميرون

السبت 26/يونيو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
رويترز
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أطلقت الشرطة الكاميرونية، الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع سكان يعارضون إخلاء حي مجاور لمطار نيوتن بالعاصمة الاقتصادية للبلاد دوالا، اليوم السبت.

وقال مسؤول إن سكان التجمع السكني العشوائي، المعروفة محليا باسم "فريت أيروبورت"، كانوا يحتلون بشكل غير قانوني أراض حكومية ولن يتم تعويضهم.

وقال بعض السكان، وكثير منهم يعيشون بجوار المطار منذ عقود على الرغم من محاولات السلطات المتكررة لنقلهم، إن السلطات أمهلتهم أقل من يومين للمغادرة.

وخاضت شرطة مكافحة الشغب معارك ضارية مع أشخاص رشقوها بالحجارة وهم يتنقلون من منزل إلى منزل.

وهذه هي المرة الثانية التي يُطرد فيها الناس من هذا الحي هذا العام، ففي يناير المنصرم، أُجبرت ما يقرب من 200 أسرة على ترك منازلها، وفقا لجماعات حقوقية محلية.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن ما يزيد على 100 ألف شخص يعيشون في محيط المطار ومن الضروري نقلهم لمنع الناس من عبور المدرج وحماية الطائرات.

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