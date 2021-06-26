تعرف على فارق السن بين بسنت شوقي وزوجها محمد فراج

تصدرت الفنانة بسنت شوقي اليوم السبت، الموافق الـ26 من يونيو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الكشف عن فارق السن بينها وبين زوجها.





بسنت شوقي





وتساءل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فارق السن بين بسنت شوقي وزوجها محمد فراج، ولاسيما أن الأخير يبدو أكبر منها سناً.





فارق السن بين بسنت شوقي وزوجها





وتداولت أنباء عن وجود فارق كبير بين النجمة بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج، ما استدعى تدخل أحد الجانبين من اجل حسم الأمر.





بسنت شوقي أصغر من زوجها





ومن جانبها قالت بسنت شوقي إنها تصغر محمد فراج، مشيرةً إلى أن تاريخ ميلادها المتداول على مواقع الإنترنت غير صحيح فهي من مواليد شهر ديسمبر وليس مايو.





رأي بسنت شوقي





وأوضحت بسنت شوقي أنها لا ترى أى عيب في أن تكون الزوجة أكبر من زوجها حتى وإن كان الفرق بينهما 20 عامًا.





احتفال بسنت شوقي بزواجها





واحتفلت بسنت شوقي بزواجها من محمد فراج بعدما عقد قرانهما وقرر الثنائى السير على خطى النجم الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، والنجمة شادية، وسط احتفالات وضعتهما على صدارة "جوجل".





آخر أعمال بسنت شوقي





يُذكر أن آخر أعمال الفنانة بسنت شوقي كان في مسلسل "لحم غزال" حيث شاركت النجمة غادة عبد الرازق، بينما شارك محمد فراج فى رمضان الماضى بمسلسل "لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومسلسل "ضد الكسر" مع نيللي كريم.



