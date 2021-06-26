"البحوث الزراعية" تكشف مفاجأة عن قيمة شجرة الجوجوبا

قال الدكتور سعيد خليل، أستاذ الهندسة الزراعية بمركز البحوث الزراعية، إن شجرة الجوجوبا أحد الشجيرات التي لها قيمة اقتصادية عالية جدًا، وتركيبة زيتها فريدة جدًا، ويستخدما زيتها في المحركات، بالإضافة إلى أنها تدخل في صناعة أكثر من 23 نوع من الأدوية المقاومة للسرطان وغيره، ويتم زراعة كميات كبيرة منها ضمن مشروع المليون ونصف فدان.



وأضاف "خليل"، خلال حواره من أرض المغرة مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن انتاج العالم من الجوجوبا 15 ألف و400 طن زيت، وهناك عجز92.9% في زيت الجوجوبا بالنسبة للاحتياجات.



وتابع أستاذ الهندسة الزراعية بمركز الحوث الزراعية، أن الجوجوبا تزرع في 9 مناطق في العالم، وتتحمل درجة حرارة من -5 وحتى 50 درجة، موضحًا أن انتاج شجرة الجوجوبا الواحدة يصل لكيلو زيت، وسعر طن الزيت يقارب على 20 ألف دولار، مشددًا على أن شجرات الجوجوبا لا يتم رشها بأي مبيدات على الإطلاق.



وأوضح، أن انتاج شجرات الجوجوبا يبدأ من السنة الرابعة لزراعتها، ووصل انتاج الفدان لـ 250 كيلو بذرة، مشيرًا إلى أن الجوجوبا يمكن أن تصبح مصدر للدخل القومي لمصر خلال عام 2028.

