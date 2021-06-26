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أحمد موسي يكشف تفاصيل محاكمة الذراع الأيمن لهشام عشماوي بتهمة الإرهاب (فيديو)

السبت 26/يونيو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدائرة الخامسة إرهاب، بمجمع محاكم طرة نظرت اليوم السبت أولى جلسات محاكمة الإرهابي اللص الهارب محمد علي و102 متهما آخرين في قضية بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن والد ووالدة الهارب محمد علي تبرأوا منه.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن المحكمة قررت تأجيل محاكمة الإرهابي محمد علي إلى جلسة 27 يوليو لورود تقرير لجنة من الشئون الاجتماعية.

وأشار إلى أن المحكمة أيضا قامت بمحاكمة الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن للإرهابي هشام عشماوي عندما كان في ليبيا، وكانت مهمته نقل الأسلحة من ليبيا إلى مصر وانضم للتنظيم الإرهابي الذي أسسه عشماوي.

واستطرد أحمد موسى أن بهاء كشك مدرب على أعلى مستوى ويعرف ماذا يقول أثناء المحاكمة كونه مدرب عكس محمد حسين يعقوب بعد شهادته في محاكمة المتهمين بقضية «داعش إمبابة».


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