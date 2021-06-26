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بعد تأهل كايزر تشيفز.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 26/يونيو/2021 - 08:59 م
الاهلي
الاهلي
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تأهل فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بتعادله سلبياً مع ضيفه الوداد المغربي اليوم السبت في إياب المربع الذهبي.

واستفاد كايزر تشيفز من نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها لصالحه بهدف سمير نوركوفيتش ليحجز مقعده في النهائي.

ويلتقي كايزر شيفز في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي بعد فوز الأهلي ذهاباً في رادس بهدف دون رد.

وتقام مباراة كايزر تشيفز والفائز من مواجهة الأهلي والترجي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في السابع عشر من يوليو المقبل.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا كايزر تشفيز رياضة الوداد الاهلي اخبار الرياضة

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