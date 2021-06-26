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استشاري: تطبيق "أرغب في عمل توكيل" يستهدف تنظيم التوكيلات

السبت 26/يونيو/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس عبد الرحمن خليل، استشاري إدارة وتطوير الأعمال، إن وزارة العدل أعلنت عن التوسع في تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل" ليشمل جميع الهواتف الذكية، ومنها أجهزة "الآيفون" بعد تطبيقه على "الأندرويد"، ويستطيع المواطن الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة.

وأضاف "خليل"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "تأتي أهمية التطبيق أنه يمكن من المواطنين من حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة، والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS"، كما يجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بنًاء على بيانات مؤكدة.

وتابع: "تطبيق "أرغب في عمل توكيل" يستهدف تنظيم أعمال التوكيلات"، مشيرًا إلى أن التطبيق يشمل خدمات أخرى لم تُفعل بعد؛ فضلا عن اشتماله على قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.

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