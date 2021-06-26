الباز: إثيوبيا تتبع دبلوماسية "حمقاء" في إدارة ملف سد النهضة

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الباز: إثيوبيا تتبع دبلوماسية "حمقاء" في إدارة ملف سد النهضة
السبت 26/يونيو/2021 - 08:57 م
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أكد الإعلامي محمد الباز أن إثيوبيا تتبع دبلوماسية حمقاء في إدارة ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن خطابها لمجلس الأمن يفارق المنطق.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن إثيوبيا تدعي أن مصر والسودان هما السبب في تعطيل المفاوضات، متابعا: "يا جماعة انتوا اللى هتعملوا ضرر لمصر والسودان، فإزاي احنا اللي هنعطل التفاوض ونحن أصحاب المصلحة"، منوها أن إثيوبيا تُدلس على العالم.
ولفت "الباز"، إلى أن السفير سامح شكرى وزير الخارجية صرح بأن مصر تسعى لاستخدام الوسائل السلمية وتلجأ إلى أجهزة دولية لحل أزمة سد النهضة، ولكن هذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار، وفي حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في حقوقها ونسلك في كل مرحلة الامكانيات المتوفرة لدينا.
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