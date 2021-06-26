الباز: إثيوبيا تتبع دبلوماسية "حمقاء" في إدارة ملف سد النهضة



أكد الإعلامي محمد الباز أن إثيوبيا تتبع دبلوماسية حمقاء في إدارة ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن خطابها لمجلس الأمن يفارق المنطق.



وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن إثيوبيا تدعي أن مصر والسودان هما السبب في تعطيل المفاوضات، متابعا: "يا جماعة انتوا اللى هتعملوا ضرر لمصر والسودان، فإزاي احنا اللي هنعطل التفاوض ونحن أصحاب المصلحة"، منوها أن إثيوبيا تُدلس على العالم.



ولفت "الباز"، إلى أن السفير سامح شكرى وزير الخارجية صرح بأن مصر تسعى لاستخدام الوسائل السلمية وتلجأ إلى أجهزة دولية لحل أزمة سد النهضة، ولكن هذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار، وفي حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في حقوقها ونسلك في كل مرحلة الامكانيات المتوفرة لدينا.