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مهندس استزراع سمكي بأرض المغرة: نحقق نجاح أكثر مما كنا نستهدف

السبت 26/يونيو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أحمد المغربي، مهندس استزراع سمكي عامل بالمرحلة الاولى من مشروع الاستزراع السمكي بأرض المغرة، إن هذه المنطقة أرضها طفلية ولا تستنزف المياه، وتم استغلالها لإنشاء المزارع السمكية، وناتج الصرف يتم تصريفه في أحواض لري الغابة الشجرية، كمعقبًات.
وأضاف "المغربي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أنهم يقوموا بزراعة 5 آلاف فدان كمرحلة أولى ويقوموا بإنتاج البوري والأروس والدنيس والجمبري، مع وجود حوض للزريعة، مشددًا على أن التغذية بالمشروع طبيعية 100%.
وأوضح، أن الانتاج اقتصادي للمشروع جيد جدًا، ويستهدف انتاج 12 طن من الحوض بما يغطي التكلفة ويحقق ربح جيد، موضحًا أن العمالة المباشرة بالمشروع 3 فقط، لافتًا إلى أنه كان صياد بن صياد من دمياط وترك عائلته وأقام في المغرة لثقته أنه سيحقق عائد اقتصادي جيد في المستقبل، متابعًا: "أننا نسير بخطى ثابتة ونحقق نجاح أكثر مما كنا نستهدفه".

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