حسم موقف مولر من المشاركة ضد إنجلترا في اليورو

حسم المهاجم الألماني توماس مولر، موقفه من الظهور مع منتخب بلاده عند مواجهة إنجلترا، الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي بطولة يورو 2020.





وعانى صاحب الـ 31 عامًا من مشكلة في الركبة عقب مواجهة البرتغال في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليبعده مدربه يواكيم لوف عن التشكيلة الأساسية ضد المجر قبل إشراكه كبديل في الشوط الثاني.





وتحدث مولر في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قائلًا "لو كانت لدي مشاكل، لما شاركت في مران اليوم".





وتابع "إصابة كبسولة الركبة لا تعيقني، أتحلى بخبرة كافية للتعامل مع الأمر، وأنا متأكد من أنها لن تشكل أزمة بشأن مشاركتي يوم الثلاثاء".





وحث المهاجم الألماني، رفاقه على ضرورة استغلال كافة الفرص المتاحة لهم عند مواجهة الإنجليز، لتفادي ما حدث في المباريات الماضية.

















وأكد أن المانشافت ظهر بشكل جيد على الصعيد الدفاعي، رغم الهزيمة في المباراة الأولى أمام فرنسا، مضيفًا "لقد ظهر ذلك بعدم تشكيل بنزيما وجريزمان أي خطورة على مرمانا".





وأبرز نقاط قوة الماكينات الألمانية، حيث قال "لدينا لاعبين ذوي جودة عالية، يهيمنون على عالم كرة القدم، فضلًا عن آخرين قادرين على اللعب بشكل جماعي".





وأثنى مولر على المهاجم الإنجليزي هاري كين، قائلًا "المهاجمون الكبار هم الأفضل من ناحية الصبر، لأنهم ينتظرون كثيرًا من أجل الحصول على فرصهم، وربما يلمسون الكرة مرات قليلة، لكنهم يتصدرون المشهد في نهاية اليوم".





ولم يستطع كين، هز الشباك طوال دور المجموعات، مما عرضه لانتقادات بالغة بسبب ظهوره بمستوى باهت على غير المعتاد.



