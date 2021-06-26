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الباز: المنابر في المساجد "أمن قومي".. وكلمة واحدة قد تدفع إنسان للقتل

السبت 26/يونيو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي محمد الباز، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بحظر الإفتاء من غير المتخصصين وناشدت المشرع بسن قانون لتجريم صعود المنبر لغير المتخصصين.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الحكم نهائي وتاريخي لمواجهة دعاة الإرهاب، لافتا إلى أن غير المتخصصين جروا شبابنا إلى حلقات التشدد، ودفع المجتمع "الدماء" نتيجة الإفتاء من غير الممتخصصين والمتشددين.

ولفت "الباز"، إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية طالب بتشريع يمنع غير المتخصصين بالفتوى، منوها أنه من حق المجتمع أن يعرف مؤهلات الخطيب العلمية التي تسمح له بالصعود على المنبر، متابعا: "مش كل من هب ودب يطلع المنبر ويفتي على الناس".

وأضاف، أن المنابر في المساجد أمن قومي، لأن كلمة واحدة ممكن تدفع شخص للقتل، وارتكاب أعمال عنف باسم الدين.

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