الباز: المنابر في المساجد "أمن قومي".. وكلمة واحدة قد تدفع إنسان للقتل

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الباز: المنابر في المساجد "أمن قومي".. وكلمة واحدة قد تدفع إنسان للقتل
السبت 26/يونيو/2021 - 09:00 م
داليا الحسين
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أكد الإعلامي محمد الباز، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بحظر الإفتاء من غير المتخصصين وناشدت المشرع بسن قانون لتجريم صعود المنبر لغير المتخصصين.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الحكم نهائي وتاريخي لمواجهة دعاة الإرهاب، لافتا إلى أن غير المتخصصين جروا شبابنا إلى حلقات التشدد، ودفع المجتمع "الدماء" نتيجة الإفتاء من غير الممتخصصين والمتشددين.
ولفت "الباز"، إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية طالب بتشريع يمنع غير المتخصصين بالفتوى، منوها أنه من حق المجتمع أن يعرف مؤهلات الخطيب العلمية التي تسمح له بالصعود على المنبر، متابعا: "مش كل من هب ودب يطلع المنبر ويفتي على الناس".
وأضاف، أن المنابر في المساجد أمن قومي، لأن كلمة واحدة ممكن تدفع شخص للقتل، وارتكاب أعمال عنف باسم الدين.
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