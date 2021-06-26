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وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)

السبت 26/يونيو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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احتفل المنتج الشاب أنور البعثي، مدير شركة سبايدرز للإنتاج الفني، بحفل زفافه على منظمة الحفلات شروق أشرف، وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء والفن والمجتمع، وذلك بأحد الفنادق الفاخرة فى مدينة السادس من أكتوبر.

حضر الحفل كل من المطرب أحمد سعد، الراقصة صوفينار، النجمة الكبيرة وفاء عامر، الفنان نضال الشافعي، النجم عصام كاريكا، المطرب حمزة الصغير، المطربة منة عطية، المطرب على خيري، الراقصة مارجريتا، الراقصة نجلا فريرا، الراقصة آلا واتس، الراقصة كريستينا، دكتور مهند العقباوي، المستشار جلال البعثي.

وتميزت الأجواء بالبهجة والسعادة وسط التقاط الحضور الصور التذكارية مع العروسين، داعيين الله أن يتم عليهما الفرح والسرور.

يذكر أن المنتج أنور البعثي، أنتج العديد من الأغاني والكليبات للعديد من الفنانين العرب والمصرين، وهو مدير شركة سبايدرز للإنتاج الفني، والتي بدأت تصوير أولي مسلسلاتها والمتوقع عرضها فى رمضان المقبل، وسيكون التصوير بالكامل داخل لبنان. 

يذكر أيضا أن منظمة الحفلات شروق أشرف قامت بتنظيم العديد من الحفلات لعده نجوم غناء مثل هاني شاكر وأحمد سعد وعدوية ووائل جسار وغيرهم، وتستعد الآن لتنظيم أكبر حفل خيري بحضور كل نجوم العرب.

وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)
وفاء عامر وأحمد سعد وصافيناز فى حفل زفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف منظمة الحفلات (صور)

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