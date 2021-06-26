مساعد مدير أمن الجيزة يتفقد نقطة شرطة منيل شيحة المقرر افتتاحها خلال أيام

تفقد اللواء أشرف سامي مساعد مدير أمن الجيزة، نقطة شرطة منيل شيحة، المقرر افتتاحها خلال الأيام القادمة.





ورافق مساعد مدير أمن الجيزة خلال زيارته، العقيد محمد نشأت مأمور مركز شرطة أبو النمرس والمهندس توفيق جمال نائب رئيس مجلس مدينة أبو النمرس وعددًا من القيادات الأمنية.





ومن جانبه وجه النائب حسام عاشور أيوب عضو مجلس النواب الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة والقيادات الأمنية بجهاز الشرطة، نظرًا لمجهودهم المستمر حفاظًا على أمن البلاد والمواطنين.



