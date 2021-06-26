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منة المهندس: أجسد دور فتاة فقيرة مهددة بالقتل بسبب "العصابة"

السبت 26/يونيو/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تستعد الفنانة الشابة منة المهندس، لتصوير دورها في الفيلم السينمائي الجديد والذي يحمل اسم مبدئي “العصابة”، الذي يتم التحضير له حاليا واختيار باقي فريق العمل.

وقالت منة، إنها تقدم شخصية “هند” وهي بنت من أسرة فقيرة وتدرس في كلية الألسن، وتقع في قصة حب مع “فريد” زميل دراسة، ولكنه من عائلة كبيرة ووالده أحد القيادات الهامة، وتدخل في صراعات كثيرة مع أسرة “فريد” التي تهددها بالقتل، وتكون النهاية درامية وغير متوقعة.

وأضافت “منة” إنها أعجبت بالدور الذي ستلعبه خصوصًا أن أغلب الأحداث ستدور حول شخصيتها، ومتمنية إن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وتدور أحداث فيلم “العصابة” في إطار اجتماعي تراجيدي حول بعض قصص الحب التي لم تكتمل وتورط أصحابها في العديد من المشاكل بسبب فروق الطبقات أو بسبب رفض الأهل.

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