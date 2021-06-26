الدجلاوية نوران جوهر تتأهلت لنهائى بطولة CIB Finals

تأهلت الدجلاوية "نوران جوهر" المصنفة الثانية على مستوى العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش لنهائى بطولة CIB Finals (بطولة السلسلة الختامية ٢٠٢١) للاسكواش، بتنظيم أندية وادي دجلة.





حيث انتهت أولى مبارايات النصف نهائى للسيدات بفوز لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا على اللاعبة النيوزيلاندية جويل كينج المصنفه الثامنة على مستوى العالم عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش في مباراة مثيرة استمرت 46 دقيقة انتهت بفوز نوران جوهر بنتيجة أشواط (2-1) بواقع نقاط (11-2) و(10-12) و( 11-6).





ومما يفيد بالذكر أن غدا الأحد هو نهائى بطولة CIB Finals (بطولة السلسلة الختامية ٢٠٢١) للاسكواش التى تقام على منطقة The Park بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، بتنظيم أندية وادي دجلة، بمجموع جوائز 185,000 دولار للسيدات و185,000 للرجال.



